В Калужской области третий чиновник оштрафован за игнорирование обращения
В Калужской области оштрафован на 5000 рублей заместитель главы администрации села Хвастовичи. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в прокуратуре региона.
Как пояснили в ведомстве, чиновник ненадлежащим образом рассматривал обращение местного жителя.
Ранее за игнорирование обращений на такие же суммы были наказаны глава администрации Жиздры и заместитель министра природных ресурсов и экологии.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!