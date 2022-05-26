В Калужской области третий чиновник оштрафован за игнорирование обращения

В Калужской области оштрафован на 5000 рублей заместитель главы администрации села Хвастовичи. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Как пояснили в ведомстве, чиновник ненадлежащим образом рассматривал обращение местного жителя.

Ранее за игнорирование обращений на такие же суммы были наказаны глава администрации Жиздры и заместитель министра природных ресурсов и экологии.

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