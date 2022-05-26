В Калуге убрали вывеску с киоска с шаурмой на территории церкви
Как мы уже рассказывали, в Калуге киоск с шаурмой встроили прямо в ограду церкви Жен Мироносиц на улице Кирова. В среду, 25 мая, видео из нашего канала в Telegram разлетелось по всей стране.
Позже читатели сообщили, что вывеску с киоска убрали, но он продолжает работать.
Напомним, точку назвали «По пути». Буквы были изображены в восточном стиле – похожими на арабскую вязь.
В церкви объяснили сдачу земли под киоск в аренду тяжелым экономическим положением прихода.
Киоск выходит лицевой стороной к скверу Медсестер.
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