В Калуге на территории православного храма установили киоск с шаурмой

На улице Кирова в Калуге появилась необычная точка общепита. Киоск с шаурмой встроили прямо в ограду церкви Жен Мироносиц. Торговый объект выходит к скверу Медсестер.

Название «По пути» выполнено в восточном стиле, что у многих ассоциируется совсем не с православием.

В управлении экономики городской управы нам прокомментировали, что киоск находится на территории РПЦ.

Представители храма в свою очередь объяснили установку такого объекта тяжелым экономическим положением прихода. С помощью арендатора они рассчитывают заработать.

Строительство храма Жен Мироносиц на месте прежнего обветшавшего было начато в 1798 году и окончено в 1804 году. Церковь была закрыта в 1930 году и использовалась под складские помещения. Вернули прихожанам ее в 1990 году.

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