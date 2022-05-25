В Калуге 25 мая состоялось заседание Городской Думы

Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён председатель Городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Евгений Михайлович Янкелевич 45 лет провёл на военной службе. После учёбы в Военно-инженерной академии имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, вышел в отставку в звании подполковника. С 2019 года Евгений Михайлович возглавляет городской совет ветеранов, 25 мая ему исполнилось 70 лет.

- Решение наградить Евгения Михайловича Знаком Городской Думы депутаты приняли единогласно, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Это справедливая оценка его заслуг в деле патриотического воспитания молодёжи, развития ветеранского движения и сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Медалями «80 лет освобождения Калуги» были награждены представителям ветеранских и волонтёрских организаций.

Депутаты поддержали предложение о развитии межмуниципального сотрудничества между Калугой и районом Ухоу города Чэнду провинции Сычуань Китайской Народной Республики.

Между муниципалитетами планируется заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет развиваться сотрудничество в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, информационные технологии, энергетика и туризм. Соглашение позволит реализовать совместные проекты в области культуры, спорта, обмена опытом в вопросах развития потенциала городов.

- Уверен, что это соглашение даст хорошие результаты, у Калуги и Ухоу много точек соприкосновения и сфер, где можно наладить взаимовыгодное сотрудничество, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Ухоу – район городского подчинения города Чэнду провинции Сычуань, назван по находящемуся на его территории храму предков Улянского хоу. В Ухоу проживает более миллиона человек. Город Чэнду является одним из важнейших в Китае центров автомобилестроения, авиационно-космической промышленности и информационных технологий.

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