Главная Новости Общество
Гордость Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге 25 мая состоялось заседание Городской Думы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2022 12:30 0 289
В Калуге 25 мая состоялось заседание Городской Думы

Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён председатель Городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Евгений Михайлович Янкелевич 45 лет провёл на военной службе. После учёбы в Военно-инженерной академии имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, вышел в отставку в звании подполковника. С 2019 года Евгений Михайлович возглавляет городской совет ветеранов, 25 мая ему исполнилось 70 лет.

- Решение наградить Евгения Михайловича Знаком Городской Думы депутаты приняли единогласно, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Это справедливая оценка его заслуг в деле патриотического воспитания молодёжи, развития ветеранского движения и сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.   

Медалями «80 лет освобождения Калуги» были награждены представителям ветеранских и волонтёрских организаций.

Депутаты поддержали предложение о развитии межмуниципального сотрудничества между Калугой и районом Ухоу города Чэнду провинции Сычуань Китайской Народной Республики.

Между муниципалитетами планируется заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет развиваться сотрудничество в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, информационные технологии, энергетика и туризм. Соглашение позволит реализовать совместные проекты в области культуры, спорта, обмена опытом в вопросах развития потенциала городов. 

- Уверен, что это соглашение даст хорошие результаты, у Калуги и Ухоу много точек соприкосновения и сфер, где можно наладить взаимовыгодное сотрудничество, – подчеркнул Юрий Моисеев. 

Ухоу – район городского подчинения города Чэнду провинции Сычуань, назван по находящемуся на его территории храму предков Улянского хоу. В Ухоу проживает более миллиона человек. Город Чэнду является одним из важнейших в Китае центров автомобилестроения, авиационно-космической промышленности и информационных технологий. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2022 12:30 0 289
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему аниме так популярно
Обслуживание и ремонт БМВ
ООО «Санинвест»: регулярные поставки сантехники, электрики для вашего бизнеса

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru