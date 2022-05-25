В Калужской области 27 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 27 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 836, сообщили в среду, 25 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 198 пациентов. Всего с болезнью справился 101 502 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 4580 случаев коронавируса. За весь период - 18 305 973. Госпитализированы за сутки – 2503. Выписаны – 6705, за весь период – 17 707 077. За последние сутки в стране от ковида умерли 93 человека, за все время – 378 609.

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