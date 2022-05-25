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25 мая родилась Надежда Салахова

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.05.2022 07:50 0 298
25 мая родилась Надежда Салахова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 мая.

1798 – «в ночи был пожар у наместническова дому сгорел дом госпожи Барышниковой» (Из записок купца Губкина). Деревянный дом наместника располагался на территории бывшего калужского кремля (ныне Городской парк культуры и отдыха). «Воеводский дом состоял почти на углу, у горы, что к садкам рыбным, а близ него – канцелярия и другие дома, выстроенные купечеством» (Рукопись 1791 г.)

1912 - в деревне Гнездилово Спас-Деменского района родился Алексей Тимофеевич Титов (1912-1943). Наш земляк погиб 28 сентября 1943 года. Похоронен в Черниговской области. Высокое звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15.01.1944.

1947 – в поселке Бойково Сахалинской области родилась Надежда Владимировна Салахова (25.05.1947 – 16.11.2012). Она была известным калужским краеведом-исследователем, научным сотрудником отдела "Мансурово" Государственного мемориального о природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Именно она стала рганизатором «Мансуровских чтений», посвященных изучению творчества Льва Николаевича Толстого. Последний 4-й выпуск материалов "Мансуровских чтений" под руководством Надежды Владимировны вышел в 2012 году. Н.В. Салахова была Членом Географического общества Российской Академии наук.

1967 – (из советского прошлого) колхоз имени Орджоникидзе Козельского района награжден орденом Трудового Красного Знамени. Председатель колхоза П.И.Сычев.

1972 - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Балабаново Боровского района Калужской области преобразован в город районного подчинения.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.05.2022 07:50 0 298
Тэги: история калуги
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