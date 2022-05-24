В Калуге исполнилось 35 лет совету ветеранов Ленинского округа

С юбилеем членов совета поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

- Совет был создан в 1987 году, у его истоков стояли выдающиеся люди – ветераны Великой Отечественной войны. Работа по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа и патриотическому воспитанию молодёжи не прекращалась и в трудные 90-е годы. Я счастлив, что у меня есть возможность работать с нашими ветеранами, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Наши военные, достойно исполняющие свой долг в ходе специальной военной операции, были воспитаны в традициях, заложенных участниками Великой Отечественной войны. Уверен, что благодаря работе ветеранских организаций подрастающее поколение будет достойно своих героических предков.

- Депутаты Городской Думы всех созывов, избранные от Ленинского округа, всегда оказывали и оказывают совету ветеранов всестороннюю помощь и поддержку. Организация насчитывает в своих рядах более трёх тысяч человек, ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, оказывает помощь ветеранам и инвалидам, – подчеркнул Александр Иванов.

Глава городского самоуправления пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия, вручил подарок и наградил почётными грамотами.

Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

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