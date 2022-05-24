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В Калуге открыли огромную гитару на улице Ленина

Автор: Екатерина Гололобова. Фото автора.
Опубликовано: 24.05.2022 15:41 1 304
В Калуге открыли огромную гитару на улице Ленина

23 мая возле Калужской областной филармонии жителям представили новый памятник, созданный в честь 25-летия международного музыкального фестиваля «Мир гитары».

Первым к микрофону вышел художественный руководитель фестиваля Олег АКИМОВ.

- Эта скульптура, конечно же, фестивалю, но она еще и нашему прекрасному инструменту, всем тем, кто на нем играет и любит его слушать, - отметил он.

- Хотелось сделать символом фестиваля гитару, у которой, с одной стороны, форма старинная, классическая, с другой стороны, форма современная. Гриф – это звезда, которая улетает в космос, - поделился скульптор Михаил Камышанский.

Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ рассказал, что памятник закрепил любовь калужан к музыке, гитаре и музыкантам.

- Когда работают единомышленники, от идеи до воплощения ты находишься на одной орбите, на одной волне, на одной струне, - считает он.

Под задорную музыку создатели памятника сняли с него коричневое полотно.

После окончания церемонии пришедшие на открытие калужане выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с новой культурной достопримечательностью города.

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Автор: Екатерина Гололобова. Фото автора.
Опубликовано: 24.05.2022 15:41 1 304
Тэги: общество
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