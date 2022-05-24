Доктор политических наук Владимир Зорин: «Власти Калужской области на самом деле четко следуют указу президента о концепции миграционной политики в редакции 2018 года»

В Калужской области за последние три месяца не были ни одного резонансного события с участием мигрантов, и это первый результат тех решений, которые были своевременно предприняты властями региона в сфере миграционной политики после целой серии конфликтов между местными жителями и мигрантами.

Комментируя промежуточные результаты начатой работы, доктор политических наук, замдиректора Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Владимир Зорин в первую очередь отмечает государственный подход к решению проблемы в Калужской области. И хотя, по словам эксперта, срок для окончательных выводов еще небольшой, но наметившийся тренд уже виден, и он позитивный:

- Власти Калужской области на самом деле четко следуют указу президента о концепции миграционной политики в редакции 2018 года. Там, напомню, прописано, что миграция, которая осуществляется в нашей стране, реализуется в интересах региона, в интересах местного населения. И в этом отношении большинство мер, которые были предприняты губернатором, я полагаю, позитивно воспринимаются населением, потому и дали такой эффект.

Но не нужно забывать, что работа должна идти комплексно. И, помимо ограничительных мер и ужесточения контроля над соблюдением миграционного законодательства, должна идти работа и по интеграции. Ведь миграция – это улица с двусторонним движением. Есть такая пословица на Востоке, что аплодисменты – это хлопок двумя ладонями, и рукопожатие – это две руки. Поэтому нужна работа с принимающим, старожильческим населением, которое тоже, в свою очередь, должно знать определенные традиции и особенности приезжающих к нам людей и с учетом этого строить отношения. К примеру, я знаю, что в Москве стали регулярными многосторонние встречи с мигрантами, местным населением, работниками правоохранительных органов и органов власти, где озвучиваются взаимные претензии, пожелания, на основании которых затем составляют дорожные карты, а контроль ведет муниципалитет. Это тоже одно из перспективных направлений работы, которые дают эффект.

Поэтому если эти меры, которые осуществляет губернатор Калужской области, будут и дальше именно системными, то мы получим в итоге эффективную миграционную политику, то, что специалисты называют управлением миграцией. И таким образом можно будет наконец решить проблему конфликтов.

Мы не сможем полностью закрыть границы и не принимать никого, будет и переселение соотечественников, и трудовая миграция, от этого нам не уйти. Ведь миграция – это как инфляция, обязательно сопутствует экономике, особенно экономике развивающейся. Нам нужны будут иностранные рабочие, иностранные специалисты, мы с удовольствием будем принимать иностранных студентов, которые на платной основе будут у нас учиться, но все, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать наши правила, соблюдать наши законы, жить и работать в интересах Российского государства и нашей страны. Именно эти задачи поставлены президентом в указе о концепции миграционной политики.

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