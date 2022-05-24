В Калужской области 19 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 10 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 809, сообщили во вторник, 24 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 19 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 203 пациента. Всего с болезнью справился 101 304 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 3785 случаев коронавируса. За весь период - 18 301 393. Госпитализированы за сутки – 2466. Выписаны – 6352, за весь период – 17 700 372. За последние сутки в стране от ковида умерли 90 человек, за все время – 378 516.

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