Федеральные эксперты оценили шаги Калужской области по ужесточению миграционной политики

В Калужской области подвели первые итоги принятых в феврале решений губернатора Владислава Шапши в сфере миграционной политики. Тогда, после ряда резонансных конфликтов между трудовыми мигрантами и жителями области, власти региона предприняли шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов граждан. Был ужесточен контроль над выдачей рабочих патентов мигрантам, запрещено использование иностранного труда в ряде наиболее социально чувствительных сфер: торговле, общепите и общественном транспорте. Кроме того, с подачи Шапши Калужская область приостановила участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников.

В ходе совещания, которое калужский губернатор 20 мая провел с руководителями всех профильных ведомств, было озвучено, что с февраля количество выданных мигрантам патентов на трудовую деятельность в регионе сократилось в полтора раза. Правоохранители выявили почти 1700 человек, которые нарушили режим пребывания в стране либо вели нелегальную трудовую деятельность. Более 130 нарушителей были выдворены. Кроме того, было пресечено шесть каналов незаконной миграции, по всем возбуждены уголовные дела. В результате количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, с начала года удалось снизить на 8%. А за последние три месяца в регионе не было зафиксировано ни одного резонансного происшествия с участием мигрантов.

Такие результаты деятельности калужских властей положительно оценили федеральные эксперты.

Калужская область по объективным причинам одной из первых столкнулась с подобной ситуацией, отмечает научный руководитель факультета социальных наук Финансового университета при правительстве РФ, политолог Сергей Белоконев. По его мнению, это стало обратной стороной медали – позитивной динамики экономического развития региона.

- Мигранты едут только в те регионы, где есть высокие темпы экономического роста, где есть работа и есть возможность зарабатывать, а Калуга в этом плане – один из лидеров, поэтому туда устремляется внимание не только мигрантов, но и жителей других регионов России, – объясняет эксперт.

- Меры, которые были предприняты губернатором несколько месяцев назад, были здравыми и аргументированными, в том числе и решение регулировать те сферы, в которые активно привлекались мигранты: общепит, транспорт, торговля. Когда Шапша столкнулся с проблемой неуправляемой миграции, он правильно оценил риски и сложности этой ситуации, и, что важно, власть заняла активную позицию – формировать процессы и управлять ими. Предпринятые шаги были своевременны, они были энергичны и эффективны, как показывает время. Цифры, которые были озвучены, говорят о том, что меры работают, и это плод усилий руководства Калужской области, – дает оценку Белоконев.

Он согласен, что регион «сам не может кардинально что-то ограничивать», поскольку это регулируется на федеральном уровне, а губернатор Шапша действует в рамках отведенных ему полномочий.

- Калуга не может отгородиться от мигрантов, да это и не нужно, Россия – открытая страна и всегда усиливалась приезжими, но только в том случае, когда они вписывались в культуру, принимали жизненный уклад и дополняли нашу большую российскую семью. В сложившейся сегодня ситуации проблема мигрантов будет объективно снижаться, будет определенный отток. Останутся только те, кто уже вписался, закрепился и кому важна не только финансово-экономическая ситуация, но и импонирует образ жизни здесь, - рассказал эксперт.

Комментируя первые итоги работы по выстраиванию региональной миграционной политики, которую ведут власти Калужской области, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, политолог Юрий Крупнов обращает внимание, что, по сути, Калужская область сегодня становится пилотным регионом по выработке новой концепции.

- Калужская область – это единственный регион, где серьезно озаботились этой проблемой и стали думать о том, как освободить свою экономику от мигрантозависимости. И это нельзя не приветствовать. Наверное, могут быть ошибки, где-то могут быть передергивания извне, но мы видим реальную выработку государственной миграционной политики, а я напомню, что субъект Российской Федерации – это государственный уровень власти. Я считаю, что опыт Калужской области, помимо общественного одобрения, надо самым серьезным образом анализировать на федеральном уровне. Мы видим колоссальное количество проблем по трудовой миграции, и ситуация перезрела настолько, что, на мой взгляд, нужны новая концепция миграционной политики и реформа, и Калуга здесь готовый пилотный регион», – поделился своим мнением Крупнов.

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