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24 мая родился Алексей Ермолов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.05.2022 07:50 0 360
24 мая родился Алексей Ермолов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 мая.

1772 - родился Алексей Петрович Ермолов (24.05(4.06).1772-11.04.1861). Он был участником Отечественной войны 1812 года. Генерал от артиллерии, начальник Главного штаба 1-й Западной армии (30.06.1812) А.П.Ермолов возглавлял всю артиллерию Российской армии (19.12.1812). Будучи генералом и командующим российскими пехотными частями он отличился в Тарутинском (6(18).10.1812) и Малоярославецком (12(24).10.1812) сражениях с армией Наполеона.

1779 (ст. стиль) – «Сего числа слушано взятое … калужского купца Ивана Холщевникова в делании ему в городе Жиздре на казенное строение кирпича обязательство в котором записано: 1-е заводы кирпичные завести ему где заспособнее им усмотрится и земли занять под оные заводы сколко потребно будет, … От него в малое время когда им самим назначено будет, но чтоб нынешним летом зделать оного кирпича не менее 150 тыс. …»

2002 – в Березичском лесничестве Козельского района состоялось официальное открытие Визит-центра национального парка "Угра".

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.05.2022 07:50 0 360
Тэги: история калуги
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