В Калужской области 20 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 20 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 799, сообщили в понедельник, 23 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы шесть человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 197 пациентов. Всего с болезнью справился 101 101 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 4158 случаев коронавируса. За весь период - 18 297 608. Госпитализированы за сутки – 775. Выписаны – 5117, за весь период – 17 694 020. За последние сутки в стране от ковида умерли 76 человек, за все время – 378 426.

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