Глава городского самоуправления Калуги обсудил ход посевной

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в ходе рабочей поездки обсудил с фермером Виктором Тарасенковым ход посевной кампании, обработку полей и принимаемые меры по борьбе с борщевиком.

- В этом году Виктор Григорьевич увеличил территорию обрабатываемых сельхозугодий в пригороде Калуги, дополнительно засеял кукурузой 80 гектар, которые в течение многих лет стояли пустые и начинали зарастать, - прокомментировал Юрий Моисеев. - Теперь видно, что земля работает, а собранный урожай кормовых культур поможет этому хозяйству пополнить рацион калужан свежим молоком и мясом.

- Земля не должна простаивать, сеять каждый год нужно, ведь семена очень востребованный продукт, будь то клевер, кукуруза или овес. В этом году я засеял 100 га на силос и 350 га на зерно – это даст около 3 тонн зерна, – подвел итог встречи Виктор Тарасенков.

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