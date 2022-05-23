Главная Новости Общество
Гордость Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области спрос на огурцы, помидоры, рыбу и говядину вырос на 20%

Ирина Будникова
Опубликовано: 23.05.2022 10:28 4 490
В Калужской области спрос на огурцы, помидоры, рыбу и говядину вырос на 20%

В понедельник, 23 мая, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр конкурентной политики Николай ВЛАДИМИРОВ рассказал про ситуацию с розничными ценами в регионе. По его словам, в марте произошел рост цен от 30% до 90% на все товары первой необходимости, кроме бензина. В апреле наблюдалось снижение продаж по всем видам продовольственных товаров, но в мае спрос начал восстанавливаться. В настоящее время цены стабилизировались, дефицита товаров в нашей области нет. 

- По данным статистики в марте рост цен наблюдался практически на все продовольственные товары, - сказал Николай Владимиров. – Максимально увеличились цены на соль, маргарин, рис, яблоки, чёрный чай, помидоры, картофель, сахар-песок, морковь, свёклу, капусту, лук. Рост цен составил от 30 до 90 % к декабрю 2021 года. В апреле-мае темпы роста цен снизились. В апреле наблюдалось снижение продаж по всем видам продовольственных товаров, в связи с существенным сокращением потребительского спроса, в среднем на 20% по отношению к марту. В мае потребительский спрос начал частично восстанавливаться. Рост продаж на огурцы, помидоры, рыбу свежемороженую, говядину - плюс 20%, свинину, картофель, конфеты, яйца – плюс 2% по отношению к апрелю. При этом продолжается снижение продаж сахара, соли, бобовых, масла подсолнечного, крупы, муки, маргарина. 

По данным статистики в Калуге среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на значительную группу товаров, в том числе куры охлаждённые, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое стерилизованное, творог, сахар-песок, соль, пшено, крупа гречневая, вермишель, капуста, огурцы, бананы. Максимально, пока ещё, держится на говядину, свинину, молоко питьевое стерилизованное, печенье, лук репчатый. Дефицита товаров нет. По состоянию на 20 мая по данным мониторинга цен на продовольственные товары на территории области значительных изменений цен не зафиксировано.          

По данным областного мониторинга цен, на нефтепродукты за период январь-май розничные цены на бензин не изменились, несколько, на 2%, увеличились цены на дизельное топливо. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по прежнему занимает 4 место по бензину автомобильному и 2 место по дизельному топливу. Работа в данном направлении совместно с органами местного самоуправления будет продолжена.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова
Опубликовано: 23.05.2022 10:28 4 490
Тэги: общество цены
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какими достоинствами может похвастаться мебель из массива дуба
Обучение по охране труда
Почему товары из Америки так востребованы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru