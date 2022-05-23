В Калужской области спрос на огурцы, помидоры, рыбу и говядину вырос на 20%

В понедельник, 23 мая, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр конкурентной политики Николай ВЛАДИМИРОВ рассказал про ситуацию с розничными ценами в регионе. По его словам, в марте произошел рост цен от 30% до 90% на все товары первой необходимости, кроме бензина. В апреле наблюдалось снижение продаж по всем видам продовольственных товаров, но в мае спрос начал восстанавливаться. В настоящее время цены стабилизировались, дефицита товаров в нашей области нет.

- По данным статистики в марте рост цен наблюдался практически на все продовольственные товары, - сказал Николай Владимиров. – Максимально увеличились цены на соль, маргарин, рис, яблоки, чёрный чай, помидоры, картофель, сахар-песок, морковь, свёклу, капусту, лук. Рост цен составил от 30 до 90 % к декабрю 2021 года. В апреле-мае темпы роста цен снизились. В апреле наблюдалось снижение продаж по всем видам продовольственных товаров, в связи с существенным сокращением потребительского спроса, в среднем на 20% по отношению к марту. В мае потребительский спрос начал частично восстанавливаться. Рост продаж на огурцы, помидоры, рыбу свежемороженую, говядину - плюс 20%, свинину, картофель, конфеты, яйца – плюс 2% по отношению к апрелю. При этом продолжается снижение продаж сахара, соли, бобовых, масла подсолнечного, крупы, муки, маргарина.

По данным статистики в Калуге среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на значительную группу товаров, в том числе куры охлаждённые, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое стерилизованное, творог, сахар-песок, соль, пшено, крупа гречневая, вермишель, капуста, огурцы, бананы. Максимально, пока ещё, держится на говядину, свинину, молоко питьевое стерилизованное, печенье, лук репчатый. Дефицита товаров нет. По состоянию на 20 мая по данным мониторинга цен на продовольственные товары на территории области значительных изменений цен не зафиксировано.

По данным областного мониторинга цен, на нефтепродукты за период январь-май розничные цены на бензин не изменились, несколько, на 2%, увеличились цены на дизельное топливо. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по прежнему занимает 4 место по бензину автомобильному и 2 место по дизельному топливу. Работа в данном направлении совместно с органами местного самоуправления будет продолжена.

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