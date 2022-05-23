В Калужской области к должникам приведут священника

В Калужской области судебные приставы с 23 мая по 1 июня проведут акцию «Судебные приставы – детям!». За эти 10 дней особое внимание будет уделяться выплате алиментов.

Сотрудники управления ФССП проведут рейд по неплательщикам, организуют горячую линию, а также приведут к должникам священника.

- Одной из основных целей акции является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование у граждан негативного отношения к неплательщикам алиментов, что в дальнейшем может способствовать пробуждению совести должников по алиментным обязательствам, а также повышению общего уровня правосознания и чувства ответственности жителей Калужской области, - прокомментировали в УФССП.

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