В Калужской области 129 человек пострадали от укусов клещей за неделю

В Калужской области за неделю, с 16 по 22 мая, 129 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 35 детей.

Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Кировском районах.

В лабораториях проверены 123 клеща. Боррелиоз выявили в 16 случаях.

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