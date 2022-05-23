В Калужской области 129 человек пострадали от укусов клещей за неделю
В Калужской области за неделю, с 16 по 22 мая, 129 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших 35 детей.
Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Кировском районах.
В лабораториях проверены 123 клеща. Боррелиоз выявили в 16 случаях.
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