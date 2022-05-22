В Калуге за неделю родились 86 детей

За последнюю неделю в Калуге родились 86 детей. Среди них 38 девочек и 48 мальчиков, сообщили в воскресенье, 22 мая, в городском загсе.

Среди редких имен отмечены следующие: Алевтина, Эмилиан, Марфа, Мирослав, Макар, Оливия, Демид, и Ярослава.

Также за неделю в Калуге сыграли 38 свадеб.

С начала 2022 года в Калуге родились 1518 детей, зарегистрировано 716 браков.

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