В Калужской области 31 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 779, сообщили в воскресенье, 22 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы шесть человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше трех недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 196 пациентов. Всего с болезнью справились 100 904 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4710 случаев коронавируса. За весь период - 18 293 450. Госпитализирован за сутки – 1054. Выписаны – 5814, за весь период – 17 688 903. За последние сутки в стране от ковида умерли 80 человек, за все время – 378 350.

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