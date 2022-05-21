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В Калуге у Гостиных рядов начали ремонт тротуара

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2022 15:49 0 412
В Калуге у Гостиных рядов начали ремонт тротуара

В субботу, 21 мая, в Калуге приступили к ремонту тротуара вдоль здания Гостиных рядов.

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Служба единого заказа городского хозяйства попросила жителей областной столицы заранее выбирать пути обхода.

Подрядчику поставлена задача максимально оперативно произвести работы на данном участке.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2022 15:49 0 412
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