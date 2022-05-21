24-летняя калужанка попала на год в тюрьму за наезд на пешехода
Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 24-летней жительницы Калуги.
В ноябре 2021 года подсудимая, управляя автомобилем «МАЗДА 3» с превышением скорости, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением ограничений и возложением дополнительных обязанностей.
Кроме того, судом ей назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.
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