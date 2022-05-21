24-летняя калужанка попала на год в тюрьму за наезд на пешехода

Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 24-летней жительницы Калуги.

В ноябре 2021 года подсудимая, управляя автомобилем «МАЗДА 3» с превышением скорости, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением ограничений и возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, судом ей назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.