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24-летняя калужанка попала на год в тюрьму за наезд на пешехода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2022 15:20 0 725
24-летняя калужанка попала на год в тюрьму за наезд на пешехода

Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 24-летней жительницы Калуги.

В ноябре 2021 года подсудимая, управляя автомобилем «МАЗДА 3» с превышением скорости, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением ограничений и возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, судом ей назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2022 15:20 0 725
Тэги: тюрьма авария
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