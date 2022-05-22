22 мая родилась основательница женской гимназии в Калуге Александра Салова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 мая.

1752 – в с. Ромоданово под Калугой вошел Рижский драгунский полк – усмирять крестьян заводчика Н. Демидова. Солдат побили «дрекольем и всяким оружием и гнали с великим боем». 200 солдат ранено, 59 крестьян убито.

22.05.1865 (по старому стилю) в семье потомственных дворян родилась Александра Алексеевна Салова. До сих пор в Калуге существует здание (ул. Ленина, 79), где размещалась созданная ей частная женская гимназия ее же имени.

1910 – родился Николай Георгиевич Прозоровский (22.05.1910 – 20.11.1970). Член Союза художников СССР скульптор Н.Г.Прозоровский известен как автор памятника комсомольцам – подпольщикам в г. Людиново, бюстов И.Болотникову, М.И.Кутузову. Работал над экспозицией музея Отечественной войны 1812 года в г. Малоярославце Калужской области. Похоронен в Калуге на Пятницком кладбище. К сожалению, в некоторых источниках месяцем его рождения называется март, но архивные данные указывают на май.

1997 – переулок Огарева переименован в Теренинский.

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