Главная Новости Общество
Гордость Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

21 мая началась осада отряда Болотникова

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.05.2022 07:50 0 159
21 мая началась осада отряда Болотникова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 мая.

415 лет назад (1607) в Калуге началась осада отряда под предводительством Ивана Болотникова (? –1608) войсками царя Василия Шуйского. После поражения под Москвой Болотников возглавил восставших в осаждённых царскими войсками в городах Калуге (декабрь 1606 - май 1607) и Туле (май-октябрь 1607). Побеждённый 20(10) октября 1607 года, предводитель крестьянского восстания Болотников был сослан в город Каргополь (ныне в Астраханской области) и предан казни.

1781 по поручению Императорской Академии наук было предпринято путешествие Василия Зуева, в том числе через города Тулу, Калугу, Орел и другие. Итогом путешествий стала книга "Путевые записки Василия Зуева от С-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах", изданная в 1787 году. В книге имеется описание Калужской губернии и губернского города Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.05.2022 07:50 0 159
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Потница у новорожденного ребенка
Выбор террасной доски для дома
Аптека по франшизе как отличный выбор

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru