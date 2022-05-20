Кто выиграл билеты на детский спектакль «Три кота. Мега пикник»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 21 мая, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут детский спектакль «Три кота. Мега пикник».

- В одном маленьком городе живет котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, и вот, однажды, в День Семьи родители решили устроить для них самый лучший праздник - пикник на открытом воздухе! - сообщили организаторы. - Специально для этого случая Папа установил на улице большой уличный кинотеатр, а Мама подготовила праздничный стол. Всё готово для встречи самого важного праздника - Дня семьи! В этот день котята пригласят в гости своих друзей Лапочку и Сажика, устроят настоящий праздник и подготовят для родителей праздничные номера и подарки!

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали четыре приза по два билета. Повезло Татьяне Деруновой, Алине Тимофеевой, Светлане Ермаковой и Ирине Преображенской.

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