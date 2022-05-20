Опубликованы декларации о доходах всех министров Калужской области

Как мы уже рассказывали, годовой доход губернатора Калужской области Владислава Шапши вырос до 8,49 миллиона рублей. Свои декларации за 2021 год также опубликовали главы всех министерств Калужской области.

Самым большим оказался доход у министра спорта Калужской области Олега Сердюкова – 8,497 миллиона рублей. Это на три тысячи больше, чем у губернатора. В собственности Сердюкова четверть земельного участка площадью 2222 квадратных метра и четверть дома площадью 243 квадрата. Автомобиль министра спорта – «Ниссан Кашкай».

Министр финансов Валентина Авдеева заработала за 2021 год 4,834 миллиона рублей. Она владеет земельным участком на 1590 квадратных метров, домом площадью 134 квадрата, а также тремя квартирами – 151, 49 и 38 квадратных метров. Автомобиль - «Шкода Октавия».

Доход министра конкурентной политики Калужской области Николая Владимирова за год – 3,893 миллиона. Он владеет квартирой площадью 88 квадратных метров.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа задекларировал доход в 3,8 миллиона рублей. У него в собственности половина квартиры площадью 79,9 квадрата, а также гараж в 53 квадрата.

Министр сельского хозяйства Леонид Громов за 2021 год заработал 3,597 миллиона рублей. Из собственности у него лишь автомобиль «УАЗ Патриот». Громов также имеет в пользовании квартиру на 128 квадратов, а его жена владеет земельным участком площадью 2200 квадратных метров, а также автомобилями «Вольво» и «Лада».

В декларации министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова указан доход в 3,572 миллиона рублей. В собственности у него 2/3 квартиры площадью 80 квадратных метров, а также автомобиль «Мицубиси Аутлендер».

Глава министерства строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин заработал за год 3,537 миллиона рублей. У него есть половина квартиры площадью 54 квадратных метра и квартира площадью 32 метра.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин указал в декларации доход в 3,444 миллиона рублей. У него в собственности земельный участок площадью 1204 квадратных метра, дом на 223 квадрата, а также три квартиры – 136, 79 и 55 квадратных метров. Также министр владеет автомобилем «Пежо Партнер».

В декларации министра культуры Калужской области Павла Суслова указан доход в 3,367 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 87 и 30 квадратных метров.

Доход министра образования и науки Александра Аникеева – 3,312 миллиона рублей. Жилья и автотранспорта у него нет. Супруга владеет тремя квартирами площадью 30, 41 и 50 квадратных метров.

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко заработал за 2021 год 3,127 миллиона рублей. У него в собственности земельный участок в 593 квадратных метра, жилой дом в 200 квадратных метров, квартира в 83 квадрата и половина квартиры площадью 47 квадратных метров. Автомобиль – «Ниссан Мурано».

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