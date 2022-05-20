Калужане могут добавить к тарифу Tele2 домашний интернет

Оператор сообщает о запуске решения «Домашний интернет для абонентов Tele2» в Калужской области. Оно позволяет клиентам добавить к тарифному плану безлимитный высокоскоростной домашний интернет и цифровое телевидение. Роутер можно приобрести в рассрочку на один или два года. Стоимость услуги на базовой скорости от 100 Мбит/с составляет всего 100 рублей в месяц.

Оператор запустил конвергентное решение совместно с компанией «Ростелеком». Главная особенность сервиса заключается в том, что клиенты могут включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и дает пользователям еще больше свободы в управлении услугами связи.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр»:

«Одним из пилотных регионов, где мы запускали конвергентное решение осенью прошлого года, была Тульская область. Практика показала: новая услуга интересна клиентам – с первых дней число подключений прогрессивно росло, и в первом квартале 2022 года среднемесячный спрос на сервис увеличился на 34%. Мы расширили географию проекта и рады объявить, что теперь подключить себе домашний интернет могут наши клиенты из всех регионов, кольцом окружающих столицу. Отмечу, что добавить услугу удобно в приложении "Мой Tele2" – за несколько касаний пользователь может проверить наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбрать скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования».

Предложение доступно на популярных тарифных планах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. В Калужской области доплата за подключение домашнего интернета составит: 100 рублей при скорости в 100 Мбит/сек, 150 рублей при скорости в 200 Мбит/сек или 350 рублей – за 500 Мбит/сек.

Оформить заявку на подключение пользователи оператора могут в салоне связи или через цифровые каналы: в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Абонент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования. Если клиенту потребуется роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.