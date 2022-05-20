Юрий Моисеев ознакомился с работой ОАО «Калугалифтремстрой»

20 мая Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев осмотрел учебный центр, производственную базу, диспетчерский пункт, пообщался с руководством и сотрудниками ОАО «Калугалифтремстрой».

Директор предприятия, депутат Городской Думы Сергей Стефанов рассказал о планах дальнейшего развития: «Сейчас у нас имеется 25 производственных помещений, в будущем необходимо объединить их, чтобы в одном центре разместить диспетчерский пункт, производственный участок, цех металлозаготовки, сварочный и покрасочный цеха».

В настоящее время благодаря современным автоматизированным системам, предприятие контролирует работу лифтов не только в Калуге, но и на территории всей Калужской области.

- Проведена большая работа по модернизации техники, внедрены современные технологии, обеспечивающие безопасную эксплуатацию лифтов и оперативное устранение поломок. Также на предприятии созданы комфортные условия для работы сотрудников, большое внимание уделяется их подготовке и совершенствованию профессионального мастерства, – отметил Юрий Моисеев.

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