В Калуге почтили память героев, погибших на Северном Кавказе

Рядовые Вячеслав Дёмушкин и Сергей Евдокимов окончили калужский лицей №36. В 1996 году оба погибли при исполнении служебного и воинского долга на Северном Кавказе. Сегодня в память о погибших ребятах на стене лицея появилась мемориальная доска.

Учащиеся лицея, депутаты Гордумы и Заксобрания области, члены калужского отделения ветеранов «Боевое братство» почтили память погибших минутой молчания. За то, что имена героев не забывают в родной школе, поблагодарила мама Вячеслава Дёмушкина.

- Когда вы будете проходить мимо этой мемориальной доски, знайте и помните, эти ребята сложили свои головы за Родину. А вам хочу посоветовать - любите нашу страну, нашу любимую Россию. И цените её, - обратился к ученикам депутат Максим Платов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.