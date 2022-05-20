В Калужской области продажи продуктов в мае снизились на 6,12%

За первые три недели мая продажи продовольственных товаров снизились на 6,12% по сравнению с таким же периодом апреля. В пятницу, 20 мая, об этом сообщило правительство региона.

Спрос снизился практически по всем товарам.

Как отмечают в правительстве, в Калуге по сравнению с соседними областными центрами наблюдаются самые низкие цены на курицу, консервы, подсолнечное масло, маргарин, молоко, творог, сахар, соль, пшено, гречку, вермишель, капусту, огурцы и бананы. Максимальные – на говядину, свинину, печенье и лук.

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