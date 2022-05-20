В Калужской области за неделю больше всего подорожали картошка, маргарин, вода и яблоки

В Калужской области за неделю, 11-18 мая, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 20 мая, об этом сообщило правительство региона.

Картошка подорожала на 7%, маргарин – на 3,7%, питьевая вода – на 3,6%, яблоки – на 3,5%, лук – на 2%.

При этом рыбные консервы подешевели в среднем на 8,1%, капуста – на 5,2%, свежие огурцы – на 5,1%, куриные яйца – на 2,8%, помидоры – на 1,1%.

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