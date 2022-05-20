Годовой доход губернатора Калужской области вырос до 8,49 миллиона рублей

В пятницу, 20 мая, правительство Калужской области опубликовало декларацию о доходах за 2021 год губернатора Владислава Шапши.

Глава региона заработал 8,494 миллиона рублей. Это на 2,6% больше, чем за 2020-й – тогда у Шапши было 8,274 миллиона.

Перечень недвижимости и транспорта у губернатора Калужской области за год не изменился. Ему принадлежат два земельных участка площадью 527 и 1288 квадратных метров, жилой дом площадью 204 квадрата, квартира на 56,3 квадрата, треть квартиры площадью 46,5 квадратных метра, а также гараж площадью 19,8 квадратных метра.

Автомобиль Шапши – «Мазда СХ-5».

Супруга и несовершеннолетний ребенок губернатора доходов в 2021 году не имели.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.