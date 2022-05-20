В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 711, сообщили в пятницу, 20 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы девять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше трех недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 89 пациентов. Всего с болезнью справились 100 613 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5089 случаев коронавируса. За весь период - 18 283 706. Госпитализирован за сутки – 2081. Выписаны – 6173, за весь период – 17 676 8018. За последние сутки в стране от ковида умерли 96 человек, за все время – 378 168.

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