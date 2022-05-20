В Калужской области выбирают гордость региона

В настоящее время для России и регионов одним из самых важных вопросов остается вопрос импортозамещения.

Всем известно, что Калужская область много лет занималась активным привлечением в регион иностранных инвесторов, которые сегодня приостановили свою деятельность. Но наш регион держится не только на иностранных производствах. В Калуге и области большое количество местных российских предприятий и их производств, которые смело можно назвать «Гордостью Калужской области».

Уважаемые читатели, какие предприятия по вашему мнению достойны звания «Гордость региона»? Анкету можно заполнить на специальной странице нашего сайта.

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