В Калужской области с 12 апреля ищут 48-летнего мужчину
В Калужской области пропал 48-летний Алексей КОЧЕТОВ, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину из села Бояновичи Хвастовичского района видели 12 апреля.
Волонтеры сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Опубликованы фото и приметы мужчины:
- Рост – 160 см,
- Худощавый,
- Черные волосы,
- Зеленые глаза,
- Темно-синяя куртка,
- Синие джинсы,
- Темно-зеленые сапоги,
- Черная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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