В Калужской области с 12 апреля ищут 48-летнего мужчину

В Калужской области пропал 48-летний Алексей КОЧЕТОВ, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину из села Бояновичи Хвастовичского района видели 12 апреля.

Волонтеры сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы фото и приметы мужчины:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Черные волосы,

Зеленые глаза,

Темно-синяя куртка,

Синие джинсы,

Темно-зеленые сапоги,

Черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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