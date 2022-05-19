В Калуге отметили 100-летие пионерской организации

Творческие коллективы и воспитанники центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт. Звучали стихи и речёвки, пионерские и комсомольские песни. Ветераны комсомола и пионерии подпевали песням своей юности.

- Мне тоже довелось быть пионером, это был прекрасный этап нашей жизни, – рассказал Юрий Моисеев. – Пионерская организация отличалась чёткой идеологией и абсолютно правильными установками: хорошо учиться, быть верным другом, поддерживать товарищей, любить свою Родину. Замечательно, что на федеральном уровне поддерживают идею создания нового детского и молодёжного движения. Надеюсь, что при создании этого движения будет взято всё лучшее от пионерской организации, все те правила и установки, что помогали воспитывать настоящих патриотов и достойных граждан нашей страны.

- В Калуге был создан городской пионерский штаб – в его работе участвовали ребята из пионерских дружин всех школ города, он существовал до самого развала Советского Союза, – рассказала ветеран пионерского движения Наталья Шалаева. – Мы проводили фестивали, слёты, школы и лагеря пионерского актива, постоянно обменивались опытом. В работе штаба участвовало больше сотни интересных, активных и очень творческих ребят. Целый конгломерат подростковых и детских характеров, где находилось место для всех. Я благодарна ребятам, это был незабываемый опыт, с тех времён у меня осталось очень много друзей.

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