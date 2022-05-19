Главная Новости Общество
Гордость Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге отметили 100-летие пионерской организации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 16:15 0 149
В Калуге отметили 100-летие пионерской организации

Творческие коллективы и воспитанники центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт. Звучали стихи и речёвки, пионерские и комсомольские песни. Ветераны комсомола и пионерии подпевали песням своей юности.

- Мне тоже довелось быть пионером, это был прекрасный этап нашей жизни, – рассказал Юрий Моисеев. – Пионерская организация отличалась чёткой идеологией и абсолютно правильными установками: хорошо учиться, быть верным другом, поддерживать товарищей, любить свою Родину. Замечательно, что на федеральном уровне поддерживают идею создания нового детского и молодёжного движения. Надеюсь, что при создании этого движения будет взято всё лучшее от пионерской организации, все те правила и установки, что помогали воспитывать настоящих патриотов и достойных граждан нашей страны.    

- В Калуге был создан городской пионерский штаб – в его работе участвовали ребята из пионерских дружин всех школ города, он существовал до самого развала Советского Союза, – рассказала ветеран пионерского движения Наталья Шалаева. – Мы проводили фестивали, слёты, школы и лагеря пионерского актива, постоянно обменивались опытом. В работе штаба участвовало больше сотни интересных, активных и очень творческих ребят. Целый конгломерат подростковых и детских характеров, где находилось место для всех. Я благодарна ребятам, это был незабываемый опыт, с тех времён у меня осталось очень много друзей. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 16:15 0 149
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Полипропиленовые мешки от производителя
Ремонт дизельных генераторов
Особенности применения полимерного сырья

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru