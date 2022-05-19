Прокуратура ищет калужанина, осквернившего Вечный огонь

Социальные сети областной столицы в четверг, 19 мая, взорвала фотография, сделанная на Площади Победы. На ней изображен молодой человек, который мочится на Вечный огонь.

Прокуратура города Калуги уже организовала проверку информации, размещенной об осквернении постамента Вечному огню.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка указанным действиям, - уточнили в прокуратуре.

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