Прокуратура ищет калужанина, осквернившего Вечный огонь
Социальные сети областной столицы в четверг, 19 мая, взорвала фотография, сделанная на Площади Победы. На ней изображен молодой человек, который мочится на Вечный огонь.
Прокуратура города Калуги уже организовала проверку информации, размещенной об осквернении постамента Вечному огню.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка указанным действиям, - уточнили в прокуратуре.
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