В Калужской области 16 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 16 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 682, сообщили в четверг, 19 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы девять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше трех недель - с 22 апреля.

Выздоровел еще 91 пациент. Всего с болезнью справились 100 524 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 4 927 случаев коронавируса. За весь период - 18 278 617. Госпитализированы за сутки – 2117. Выписаны – 5952, за весь период – 17 670 628. За последние сутки в стране от ковида умерли 97 человек, за все время – 378 072.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.