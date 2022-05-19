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Ко Дню пионерии в Калуге восстановили памятник

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 10:46 7 883
Ко Дню пионерии в Калуге восстановили памятник

В преддверии столетнего юбилея пионерской организации в Калуге сотрудники Областного центра дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина привели в порядок знаменитый памятник возле Золотой аллеи в Калуге.

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

На постаменте возле Золотой аллеи стоит мальчик, который держит в руках птицу.

Этот памятник традиционно связывали с историей пионерского движения.

В последнее время скульптура находилась в плохом состоянии. Урон ей нанесло не только время, но и вандалы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.05.2022 10:46 7 883
Тэги: пионерия общество
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