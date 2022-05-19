Ко Дню пионерии в Калуге восстановили памятник
В преддверии столетнего юбилея пионерской организации в Калуге сотрудники Областного центра дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина привели в порядок знаменитый памятник возле Золотой аллеи в Калуге.
Об этом сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.
На постаменте возле Золотой аллеи стоит мальчик, который держит в руках птицу.
Этот памятник традиционно связывали с историей пионерского движения.
В последнее время скульптура находилась в плохом состоянии. Урон ей нанесло не только время, но и вандалы.
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