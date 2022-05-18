В Калужской области 33 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 33 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 666, сообщили в среду, 18 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы восемь человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше трех недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 72 пациента. Всего с болезнью справился 100 433 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 4732 случая коронавируса. За весь период - 18 273 690. Госпитализированы за сутки – 2395. Выписаны – 6134, за весь период – 17 664 676. За последние сутки в стране от ковида умерли 106 человек, за все время – 377 975.

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