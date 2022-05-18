В Калужской области цены за апрель выросли на 2,5%

За апрель цены на товары и услуги выросли в Калужской области на 2,5%. С начала года все подорожало в среднем на 15,2%. Такие данные в своем отчете опубликовал на днях Калугастат.

Продовольственные товары за апрель прибавили в цене 2,9%. Больше всего подорожали маргарин – на 15,4%, фруктово-ягодные консервы – на 14,2%, чай, кофе, какао – на 12,4%, безалкогольные напитки – на 7,6%, варенье, джем, повидло, мед – на 6,7%, макароны и крупы – на 6%, кондитерские изделия – на 5,8%, масло и жиры – на 4,8%, мука – на 4,5%, хлеб – на 4,2%, мороженное – на 4,1%, соль, соус, специи, концентраты – на 4%, рыба – на 3%, мясо – на 2,2%.

При этом Калугастат сообщает, что подешевели яйца – на 2,9%, сыр – на 1,6%, сахар – на 1,4%, картофель – на 0,6%.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 2,7%, с начала года – на 18,7%. Цены на спички увеличились в апреле на 14%, на товары для животных – на 9,5%, на бумагу – на 8,7%, на легковые автомобили – на 8,6%, на парфюмерию – на 8,1%, на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 7,8%, на моющие и чистящие средства – на 6,7%.

Цены на телерадиотовары снизились на 12,9%, на компьютеры – на 6,9%, на средства связи – на 6,2%, на электротовары и другие бытовые приборы – на 5,9%, на велосипеды и мотоциклы – на 2,8%, на стройматериалы – на 1%.

Услуги за апрель подорожали на 1,3%, с начала года – на 9,3%. Услуги страхования увеличились в цене на 20,3%, связи – на 6,4%, ветеринарные услуги – на 4,1%.

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