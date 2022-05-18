В Калуге более 100 человек остаются в больнице с коронавирусом

В последние недели количество выздоровевших от коронавируса превышает число новых случаев, однако в больнице остается более 100 человек. Об этом 17 мая сообщила главный врач областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА.

- Многие калужане начали уже забывать длительный период ковидной пандемии, вирус пока отступил, но не покинул наш регион, - отметила она.

По словам Алешиной, у многих госпитализированных пациентов ковид сочетается с поражением сердечно-сосудистой системы. У этих калужан случился инсульт или инфаркт.

Ранее, напомним, в России прогнозировали новую волну коронавируса в конце мая или начале июня. Однако пока во всех регионах идет плавное снижение количества заразившихся.

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