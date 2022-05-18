В Калуге светомузыкальное шоу в парке Юного зрителя будут проводить каждые выходные

Мультимедийный фонтан в парке Юного зрителя в Калуге работает ежедневно с 7:00 до полуночи, а светомузыкальное шоу будет проводиться по выходным. Зрителей ждут в субботу и воскресенье с 22:30 до 22:55, сообщили 18 мая в управлении городского хозяйства.

- Фонтан показывает не только светомузыкальное представление, но и с помощью проекторов демонстрирует различные фигуры и изображения, - отмечают в управлении.

Как мы уже рассказывали, фонтан в парке на месте рынка был открыт летом прошлого года. Его строительство оплатил один из крупных банков.

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