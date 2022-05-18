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18 мая молния ударила в Лаврентьевский монастырь

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.05.2022 07:50 0 582
18 мая молния ударила в Лаврентьевский монастырь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 мая.

1721 – Во всеночной в день Вознесения Госп(одня) в Лаврентеве монастыре во время литии ударом грома на церкви каменный шатер из главок збило, многих людей опалило. 3-х человек убило до смерти и все свечи загасило. (Из записок купца Губкина)

1732 – «Т.ч.  маия 18 в вечере вихрем с Воскресенской церкви крест с тульею сломило». (Из записок купца Губкина)

1919 – в деревне Борисово Мещовского района родился Николай Ильич Тараканчиков (1919 – 1943). Герой Советского Союза (1.11.1943). Военный летчик, заместитель командира эскадрильи совершил 125 успешных боевых вылетов.

1924 – в деревне Аристово (ныне Боровского района) родился Константин Иванович Фролов (18.05.1924-26.05.1944), Герой Советского Союза (3.06.1944). Разведчик стрелкового полка Фролов погиб от ран, полученных в боях при форсировании Южного Буга. Похоронен в братской могиле в селе Виноградный Сад Доманевского района Николаевской области.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.05.2022 07:50 0 582
Тэги: история калуги
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