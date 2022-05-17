В Калужской области сменился руководитель Госжилинспекции

В Государственной жилищной инспекции Калужской области сменился руководитель. Возглавлявший эту структуру Алексей Дулишкович перешел на другую должность, сообщили нам 17 мая в ГЖИ.

И.о. начальника назначен Кирилл Дзюбенко (на фото), работавший до этого заместителем и начальником отдела инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами.

Дулишкович возглавлял калужскую ГЖИ с 2018 года.

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