В Калужской области сменился руководитель Госжилинспекции
В Государственной жилищной инспекции Калужской области сменился руководитель. Возглавлявший эту структуру Алексей Дулишкович перешел на другую должность, сообщили нам 17 мая в ГЖИ.
И.о. начальника назначен Кирилл Дзюбенко (на фото), работавший до этого заместителем и начальником отдела инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами.
Дулишкович возглавлял калужскую ГЖИ с 2018 года.
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