Вандалы разрушили колонну в сквере на вокзале «Калуга 1»

В нашу редакцию обратились калужане, которые возмущены состоянием колонны у входа в сквер им. Туликова. Он расположен на вокзале «Калуга 1».

Мы побывали на месте и обнаружили разрушенную до основания колонну, лежащую на траве.

За комментариями мы обратились в управление Городского хозяйства г. Калуги. Как выяснилось, колонну повредили неизвестные вандалы.

- Виновники разрушения устанавливаются, - сказали нам в ведомстве. - В дальнейшем будут приняты меры по восстановлению за счет виновных в произошедшем лиц. Мусор сегодня был вывезен МБУ «Калугаблагоустройство».

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