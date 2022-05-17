В Калужской области водопад Каменный мост признали памятником природы
В Калужской области признан памятником природы регионального значения водопад Каменный мост, расположенный на реке Росвянка недалеко от деревни Мордвиново Бабынинского района. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.
Каменный мост стал шестым из семи известных в области в настоящее время водопадов, вошедших в состав природно-заповедного фонда региона.
Водопад имеет два уступа из известняковых плит по полметра. Склоны долины реки в районе его расположения крутые, поэтому складывается впечатление, что водопад находится в глубоком каньоне.
В окрестностях водопада обнаружили 39 видов мхов, 125 видов сосудистых растений, 78 видов беспозвоночных и 85 видов позвоночных животных.
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