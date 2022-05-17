Когда пора идти к эндокринологу

Часто просыпаетесь по ночам, чтобы сходить в туалет, хотя вечером принимали не много жидкости? ЭКГ в норме, но сердце то словно выскочить готово, то будто замирает в груди? Резко похудели или, наоборот, - поправились? Чувствуете постоянную усталость или раздражены без повода и с трудом управляете своими эмоциями? Если выше перечисленные симптомы вам знакомы, не стоит медлить - пора записаться на прием к эндокринологу! Потому что такие жалобы могут указывать на довольно серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно - сегодня нам рассказывает Оксана Владимировна Кузина - врач-эндокринолог частной клиники "ТЕОРЕМА-МЕД".

- Оксана Владимировна, кто ваши основные пациенты? Какие заболевания в наше время чаще всего лечат эндокринологи?

- Это сахарный диабет 1 и 2 типа, заболевания щитовидной железы, надпочечников, гипогонадизм, кроме того остеопороз - с ним часто сталкиваются женщины в период менопаузы. Также эндокринные нарушения репродуктивной системы, гестационный сахарный диабет беременных. Веду я и пациентов с ожирением.

- Насколько сложно сейчас поддается лечению проблема лишнего веса?

- Ожирение - это хроническое заболевание. В большинстве случаев действенным методом профилактики и лечения ожирения остается здоровый образ жизни. Калорийность питания должна зависеть от индивидуальных параметров и физической активности человека. Необходимо отдавать предпочтение нежирным видам мяса, включать в рацион рыбу и морепродукты, злаки, ежедневно употреблять свежие овощи и фрукты, чистую воду. Каждый день должна присутствовать минимальная физическая активность - ходьба пешком, зарядка, разминка. Желательно 2-3 раза в неделю посвятить время физкультуре, вид активности должен зависеть от индивидуальных особенностей здоровья. Если эти рекомендации не приводят к желаемому успеху, то дальше может быть подключено медикаментозное лечение.

- После аварии на Чернобыльской АЭС была вспышка заболеваний щитовидной железы вплоть до онкологии. Что сейчас?

- Проблема остается актуальной. Во многих случаях заболевания щитовидной железы являются следствием хронического йододефицита. У пациентов с йододефицитом часто развиваются такие заболевания, как диффузный нетоксический зоб, узловой и многоузловой зоб, рак щитовидной железы. В нашей полосе часто встречается гипотериоз - снижение функции щитовидной железы и гипертериоз - напротив, излишняя активность щитовидной железы.

- Чем они грозят? Правда ли, что щитовидная железа влияет на состояние всего организма и нельзя легкомысленно относиться к изменениям в ее работе?

- Да, этот маленький по размеру орган, действительно, очень важен для полноценной жизни человека. Если начинаются сбои, трудно это не заметить. При гипотериозе человек испытывает выраженную общую слабость, сонливость, выпадение волос, сухость кожи, снижается память, появляются отеки, появляется прибавка массы тела, могут начаться проблемы с сердцем. Тиреотоксикоз, наоборот, приводит к снижению веса, излишней возбудимости, даже агрессивности поведения. Пациенты могут испытывать тремор в руках, перебои сердечного ритма, тахикардию. Кроме того, при проблемах с щитовидной железой возникают жалобы на ощущение кома в горле, затрудненность при глотании, осиплость голоса, першение.

- Лечению хорошо поддаются?

- Гипотиреозы и тиретоксикозы прекрасно поддаются медикаментозному лечению. С помощью медикаментозной терапии можно успешно корректировать состояние пациента. За узловыми образованиями в щитовидной железе мы обычно наблюдаем ежегодно. Доброкачественные образования удаляются только в том случае, если узлы очень большие и вызывают компрессию трахеи. Также если пациенту не нравится косметический деффект. Если в процессе наблюдения обнаружен рак, то опухоль удаляется оперативным путем.

- А пациентов с диабетом становится больше?

- Да, к сожалению, случаи участились, в том числе после ковид-19. Но если обнаружить вовремя, то диабет второго типа прекрасно корректируется диетотерапией и изменением образа жизни. Есть высокий шанс вообще обходиться без лекарств. Достаточно осознанного, бережного отношения к себе.

- Как его можно заподозрить, на что обратить внимание?

- Сухость во рту, жажда, в туалет ночью часто встает человек, зуд кожных покровов испытывает, раны долго не заживают, слабость, сонливость. При этих жалобах назначаем проверять глюкозу, гликированный гемоглобин - средний сахар за три месяца. Он является основным показателем для постановки диагноза сахарный диабет. Лекарств для его лечения в наше время тоже достаточно много, и они дают хороший результат.

- Если человек заподозрит у себя одно из вышеперечисленных заболеваний, каковы должны быть его действия?

- Необходимо как можно быстрее записаться на прием к эндокринологу, он выслушает жалобы, осмотрит и назначит необходимые обследования. У нас в "ТЕОРЕМА-МЕД" помимо меня есть еще два специалиста. Прием ведем строго по записи, без очередей. Все необходимые исследования проводим на месте, это экономит время пациента. После того как получаем результаты, ставим диагноз, подбираем лечение!

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