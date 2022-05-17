В Калужской области маршрут школьного автобуса продлят за 1,5 миллиона рублей
В Боровском районе к началу учебного года собираются продлить маршрут школьного автобуса. Этот вопрос во вторник, 17 мая, обсуждали на личном приеме, который провел губернатор Владислав Шапша.
Сейчас автобус ходит из Добрино в Балабаново. А жители деревни Аристово попросили продлить его до их населенного пункта.
Расстояние увеличится всего на два километра, но существует проблема с разворотной площадкой. На ее обустройство потратят около 1,5 миллиона рублей.
Шапша поручил районным чиновникам завершить работы до середины августа.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!