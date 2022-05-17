В Калужской области 31 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 633, сообщили во вторник, 17 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы пять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше трех недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 64 пациента. Всего с болезнью справился 100 361 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 4122 случая коронавируса. За весь период - 18 268 958. Госпитализированы за сутки – 2772. Выписаны – 5984, за весь период – 17 658 542. За последние сутки в стране от ковида умерли 110 человек, за все время – 377 869.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.