В Калуге ярмарку на улице Театральной отменили из-за сильного ветра
В Калуге не состоится ярмарка на улице Театральной, которая должна была пройти с 17 по 19 мая. Это связано с погодными условиями, сообщили в городской управе.
По информации администрации, ожидается сильный ветер с порывами до 12 м/с.
В то же время ярмарку у сквера Ленина в конце недели обещают все-таки провести.
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