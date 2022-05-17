В Калуге ярмарку на улице Театральной отменили из-за сильного ветра

В Калуге не состоится ярмарка на улице Театральной, которая должна была пройти с 17 по 19 мая. Это связано с погодными условиями, сообщили в городской управе.

По информации администрации, ожидается сильный ветер с порывами до 12 м/с.

В то же время ярмарку у сквера Ленина в конце недели обещают все-таки провести.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.